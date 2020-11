Freaks 4U Gaming sigla una partnership strategica con Infront

L’agenzia di marketing di Esport Freaks 4U Gaming ha firmato una partnership strategica con Infront per la commercializzazione di una nuova piattaforma tedesca incentrata su VALORANT, Agent’s Range. La piattaforma fornirà contenuti editoriali e video per il gioco e ospiterà vari tornei.

Come parte del lancio, Agent’s Range ospiterà il suo primo torneo Kingdom Calling venerdì 6 novembre. La piattaforma si è assicurata Samsung , Red Bull e AMD come sponsor per il suo evento inaugurale.

Inoltre, Agent’s Range fungerà da partner esclusivo per la trasmissione tedesca per il primo campionato ufficiale VALORANT di Riot Games , First Strike.

Freaks 4U Gaming ha lanciato piattaforme simili per altri Esport di alto livello in passato. 99Damage si concentra su Counter-Strike: Global Offensive mentre Summoner’s Inn serve la comunità di League of Legends .