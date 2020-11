Virtus Pro promuove il roster di Prodigy nel team principale di Dota 2

Mentre il progetto Prodigy è stato inizialmente avviato per sviluppare giovani talenti nella scena della CSI, i “risultati fenomenali” del team durante la stagione online hanno meritato una seria considerazione.

Sergey Glamazda, CEO di VP, ha dichiarato:

Avevamo due roster forti, anche se allo stesso tempo eravamo limitati nelle opzioni di torneo. Abbiamo dovuto affrontare una scelta difficile: aggiornare ancora una volta il nostro primo roster o investire in VP. Prodigy e riporre la nostra fiducia in sangue nuovo

I nuovi giocatori VP hanno fatto una mossa cinque giorni fa per l’ex supporto duro di Natus Win Illias Ganeev per completare la loro squadra. Il roster aggiornato è composto da alcuni dei talenti più brillanti e più giovani della CSI, come l’ex mid laner di Gambit Danil “gpk” Skutin.

Il nuovo roster principale del VP comprende Egor “epileptick1d” Grigorenko, gpk, Dmitry “DM” Dorokhin, il capitano Vitaly “Save-” Melnik e illias.

Mentre l’ex squadra principale non c’è più, i giocatori rimangono sotto contratto con l’organizzazione VP. Solo e no o ne, che giocano per VP dal 2016, sarebbero pronti a formare una nuova super squadra con l’ex compagno di squadra RAMZES666 e il fuoriclasse SumaiL.

Glamazda ha detto: