Fall Guys Ultimate Knockout: arriva il livello “Big Fans”

Fall Guys Ultimate Knockout riceverà un nuovo aggiornamento da parte di Mediatonic, che tra le tante aggiunte al gioco per PlayStation 4 e PC introdurrà un nuovissimo e difficilissimo livello, chiamato Big Fans. Dal nome si intuisce la natura della sfida proposta, ovvero grosse ventole da affrontare e superare.

Già, perché Big Fans è composto da tutte queste ventole poste orizzontalmente e sospese sul vuoto, con gli utenti che dovranno calcolare il tempo giusto per passare da una pala all’altra fino ad arrivare al traguardo. Inoltre, l’update porterà in dote alcune varianti per i livelli già presenti su Fall Guys Ultimate Knockout, oltre ad un nuovo sistema di nomi. Tutte queste novità arriveranno gratuitamente la prossima settimana. Avete già acquistato il nuovo costume di Godzilla?

B I G F A N S

A new level that features ONLY FANS

It drops into the game next week as part of the FAN BIG YEET LITTLE update

Also contains lots of fixes, a new naming system, Lil Yeety, and loads of level variations 👏👏👏 pic.twitter.com/dz1Ifo40gq

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) November 5, 2020