Hyrule Warriors Age of Calamity: rilasciati primi video e screenshot

L’attesa per Hyrule Warriors: Age of Calamity sta per finire. Mancano solo due settimane al lancio del prequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild , e con così pochi giorni alla fine, Nintendo e Koei Tecmo hanno offerto ai fan nuovi screenshot e filmati di gioco. Dopo aver rilasciato trailer e screenshot a un ritmo costante dalla sua rivelazione a sorpresa a settembre, il nuovo contenuto, che viene condiviso questa settimana tra pubblicazioni giapponesi come Famitsu e Inside-Games, fornisce ai fan la quantità più consistente di contenuti al di fuori della demo recentemente rilasciata per Age of Calamity. Nella loro copertura ci sono dozzine di nuove schermate di gioco e video che mostrano Link, Zelda, Impa e le quattro mosse dei campioni. La più grande rivelazione di questi screenshot è la prima occhiata al nuovo cattivo misterioso di Age of Calamity.

Dopo averlo mostrato da dietro o in primo piano nei teaser precedenti, l’immagine lo ritrae per rivelarlo interamente, anche se non è sufficiente per dipingere un quadro chiaro di chi è il personaggio o quale sarà il ruolo nella storia. Nel frattempo, altri importanti screenshot confermano che i santuari Sheikah di Breath of the Wild appariranno nel gioco come luoghi giocabili. Dopo il rilascio della demo la scorsa settimana, i dataminer sono apparsi per scoprire l’elenco completo dei personaggi giocabili , che afferma che il gioco includerà 18 personaggi in totale. La legittimità di questo elenco non è ancora chiara, ma è possibile che i fan possano ottenere una risposta nei prossimi giorni. Da quello che la demo rivela dal trama del gioco, è possibile che Age of Calamity possa finire per cambiare la storia di Breath of the Wild. Hyrule Warriors: Age of Calamity verrà lanciato il 20 novembre per Switch.