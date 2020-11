Immortals Fenyx Rising: rivelati i requisiti per PC

Ubisoft ha rivelato i requisiti di sistema ufficiali per PC per Immortals: Fenyx Rising. Il gioco promette di funzionare su un’ampia gamma di configurazioni, cosa che piacerà a molti giocatori; inoltre ha anche condiviso alcune delle funzionalità tecnologiche che la versione per PC supporterà. La maggior parte dei possessori di PC non dovrà preoccuparsi di non essere in grado di eseguire il gioco, poiché i requisiti minimi sono piuttosto accessibili. Ubisoft ha dettagliato le cinque impostazioni che il gioco supporterà. Con una risoluzione minima, infatti, è di 720p e una frequenza di fotogrammi di 30 fps, il gioco dovrebbe funzionare facilmente su praticamente qualsiasi PC, e i giocatori potranno persino avviarlo su Windows 7. Il gioco non richiederà molto spazio di archiviazione con i suoi 28 GB, anche se Ubisoft consiglia ai giocatori di utilizzare un SSD per tutte le impostazione minime. Per quanto riguarda la RAM, la quantità richiesta varia tra 8 e 16 GB. Non sorprende, quindi, se i giocatori hanno bisogno di hardware di alta fascia per eseguire il gioco con le prestazioni massime.

Vale anche la pena sottolineare che, sebbene Ubisoft non includesse i requisiti per eseguire la risoluzione 4K a 60 fps , i giocatori saranno in grado di raggiungere queste frequenze grazie a un’opzione di framerate. Questa è solo una delle funzionalità delle specifiche per PC che il gioco supporterà, oltre ad includere supporto multi-monitor e widescreen, uno strumento di benchmark in-game e opzioni di personalizzazione. Immortals si sta preparando al gioco open-world di cui i giocatori hanno bisogno in questo momento, sebbene Genshin Impact sia entrato a far parte dell’elenco dei titoli del 2020 che sono stati paragonati a The Legend of Zelda: Breath of the Wild , ciò che Ubisoft ha mostrato dell’elegante combattimento e dell’umoristico aspetto narrativo del gioco è impostato per aiutarlo a distinguersi e offrire una pausa spensierata e rinfrescante dallo stressante anno 2020. Immortals Fenyx Rising verrà lanciato il 3 dicembre per PC, PS4, PS5, Stadia, Switch, Xbox One e Xbox Series X.