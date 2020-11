Kaira PRO: le cuffie definitive per Xbox e gaming Cloud

Razer annuncia da oggi le Kaira Pro Designed per Xbox, cuffie da gaming wireless ad alte prestazioni per Xbox Series X ed S dotate delle più recenti tecnologie audio di Razer, che offrono un’esperienza di ascolto di livello superiore sulla prossima generazione di console Xbox. Sfruttando i driver da 50 mm TriForce Titanium e l’HyperClear Supercardioid Mic di Razer, con connettività Xbox Wireless e Bluetooth 5.0, le Kaira Pro assicurano un comparto audio d’alto livello e comunicazioni vocali cristalline per i gamer su Xbox Series X, Xbox Series S e nel cloud.

Le Kaira Pro sono progettate specificamente per una compatibilità multi-device, in grado di connettersi a una varietà di piattaforme e dispositivi. Utilizzando Xbox Wireless e Bluetooth 5.0, le Kaira Pro possono essere collegate alla nuova Xbox Series ed Xbox Series S senza necessità di un dongle, e ai PC con Windows 10, nonché ai telefoni o tablet Android via Bluetooth 5.0, consentendo ai gamer di portare le cuffie in tanti posti quanti sono i loro giochi.

Ecco le dichiarazioni di Alvin Cheung, Senior Vice President della Business Unit periferiche di Razer

Ora che i gamer possono giocare ai loro giochi preferiti praticamente ovunque, l’esigenza di una cuffia ad alte prestazioni e multipiattaforma è più attuale che mai. Con le Kaira Pro, offriamo un unico dispositivo per l’utilizzo a casa su Xbox Series X, Xbox Series S o PC, e per giocare in movimento su telefono o tablet Android. Accoppiando le Kaira Pro con Razer Kishi e Xbox Game Pass Ultimate, i gamer possono portare con sé tutta l’esperienza della console ovunque vadano.

Le cuffie verranno vendute ad un prezzo complessivo di €169,99.