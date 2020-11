Disney posticipa Free Guy e Assassinio sul Nilo

Secondo un comunicato stampa, Disney / 20th Century Studios ha deciso di posticipare Free Guy, con Ryan Reynolds nei panni di un NPC senziente in un videogioco, a data da destinarsi. Inoltre, hanno assegnato ad Assassinio sul Nilo un destino simile, tirando fuori dal calendario il mistero con protagonista Kenneth Branagh senza dichiarare una nuova data di uscita.

Questa mossa ha molto senso. Dopo la grande debacle di Tenet, nessun film importante è stato distribuito nelle sale in questo ambiente confuso e sconvolto dalla pandemia di coronavirus. La data di uscita è stata spostata per moltissimi film, soprattutto da Disney, ma la maggior parte di questi erano cambiamenti a breve termine verso date successive del 2020. Ma ora, dopo le grandi mosse del debutto di Mulan come offerta premium Disney + e Soul come regolare Disney +, sembra che strappare due dei loro spettacoli più importanti della stagione invernale dal cinema, senza una data con cui sostituirli, sia un’ammissione del fatto che non sono ancora riusciti a gestire in pieno i cambiamenti dovuti alla pandemia.

Riusciremo a vedere Free Guy o Assassinio sul Nilo entro la fine di quest’anno? Probabilmente no. Free Guy ha un budget troppo grande, una portata epica e un PG-13 da adolescente a giovane adulto per meritare un debutto in PVOD o in streaming. Mentre potrebbe essere diverso per Assassinio sul Nilo, perché un debutto su Disney + per un mistero di prestigio vecchio stile potrebbe essere la soluzione per fare un piccolo regalo di Natale al pubblico adulto.

Purtroppo rimangono solo congetture, anche perché abbiamo ancora moltissimi film che dovrebbero uscire in quel periodo dopo innumerevoli cambi di data, primo fra tutti Wonder Woman 1984 con protagonista Gal Godot. Vi terremo aggiornati non appena sapremo di più sulle nuove date di rilascio e sui piani di distribuzione sia per Free Guy che per Assassinio sul Nilo.