ROCCAT Vulcan TKL Pro Recensione: quando le dimensioni non contano

Rimanendo sempre sulla linea di prodotti ROCCAT, la scorsa volta abbiamo sviscerato a fondo uno dei suoi prodotti che valutammo decisamente bene: le cuffie da Gaming ROCCAT 7.1 Elo, le quali si sono rivelate estremamente comode, funzionali con un prezzo decisamente accessibile per la qualità offerta dallo stesso headset. Ora, in questi ultimi giorni, l’azienda ci ha permesso di entrare in possesso della sua ultima tastiera da Gaming rilasciata insieme al Mouse Burst Pro: stiamo parlando della ROCCAT Vulcan TKL Pro, acquistabile sul sito ufficiale della compagnia.

Questo prodotto Tech presenta delle chicche decisamente interessanti, che aiutano decisamente i giocatori soprattutto nelle loro sessioni in giochi altamente competitivi grazie anche ad una dimensione ampiamente ridotta e tant’altro. Insomma, se siete curiosi di ciò che ne pensiamo della tastiera da gaming ROCCAT Vulcan TKL Pro, qui vi racconteremo nel dettaglio la nostra esperienza con il prodotto in questione.

ROCCAT Vulcan TKL Pro: una tastiera versatile

La Vulcan TKL Pro si presenta in una maniera semplice, sopraffina ed elegante nel suo design decisamente accattivante e semplice. Il prodotto è stato pensato appositamente per essere ridimensionato rispetto alle altre tastiere, garantendo uno spazio sulla vostra scrivania veramente notevole e senza ingombrare, difatti questa è una versione ampiamente ridotta della Vulcan TKL. Nelle nostre numerose ore di testing, la tastiera si è decisamente dimostrata all’altezza del suo compito, rivelandosi comoda e piena zeppa di sorprese.

Ci sono diverse tecnologie implementate nella tastiera come il sistema d’illuminazione AIMO che abbiamo sviscerato a fondo nella nostra precedente recensione delle ROCCAT Elo Air 7.1, oppure il Titan Switch Mechanical, che permette una migliore combinazione legata alla velocità e reattività. Vanta inoltre un firmware migliorato grazie al quale riconosce la pressione dei tasti più rapidamente e con maggior affidabilità, rendendolo il miglior sistema con switch meccanici attualmente disponibile sul mercato odierno. Se scaricate l’applicazione ROCCAT Swarm potrete migliorare ulteriormente tale prodotto e usufruire delle massime potenzialità della Vulcan TKL Pro, le quali ci sono sembrate parecchio gustose e invitanti.

Inoltre, qui non vi è presente il tastierino numerico come altre tastiere, dando maggiore spazi a tasti più importanti, soprattutto in ambito competitivo. Proprio qui voglio andare ad analizzare più nel dettaglio il prodotto proposto da ROCCAT, il quale si è dimostrato un compagno fedele in tutte le mie sessioni da gioco. Quando daremo l’input a un comando nello specifico, il tempo di risposta della Vulcan TKL Pro sarà estremamente veloce la cui esecuzione non presenterà alcun ritardo. Per farvi un’idea sui giochi testati, noi abbiamo provato il prodotto su Call of Duty Warzone, Rainbow Six Siege, League of Legends, Apex Legends, Destiny 2 e tanti altri, rivelandosi una tastiera eccezionale in tutti quest’ultimi senza alcuna eccezione. Tra l’altro, nel retro della confezione del prodotto, quest’ultimo viene altamente consigliato da uno dei player più forti e competitivi legati a Fortnite, battle royale targato Epic Games, stiamo parlando di MrSavage, giocatore che ha ottenuto il titolo da campione nella produzione al DreamHack.

Una tastiera piccola ma efficace

La tastiera è rinforzata da uno strato di alluminio in lega aeronautica che la rende estremamente robusta e resistente. Gli switch hanno un impressionante ciclo di vita di 50 milioni di pressioni, molte più di qualsiasi altra tastiera, grazie alla tecnologia Titan Switch Mechanical. Insieme, queste due innovazioni rendono la Vulcan TKL Pro praticamente indistruttibile. ROCCAT ha anche pensato di implementare nel suo prodotto i controlli d’audio in pieno stile mixer che garantiscono una migliore usabilità mantenendo le funzioni essenziali a portata mano senza costringere l’utente ad impostare l’audio tramite l’apposita icona presente nella barra degli strumenti sul proprio desktop. Ottimo anche il cavo USB-C fornito all’interno della confezione del prodotto, perché, grazie a quest’ultimo, potremo collegare o scollegare la nostra tastiera ogni qualvolta ne avremo bisogno senza che quest’ultima abbia un cavo fisso al contrario con quanto avviene per alcuni prodotti come la RAZER ORNATA CHROMA e tanti altri. I vantaggi sono diversi, c’è da ammetterlo, questa potrebbe essere la vostra scelta definitiva se state cercando attualmente una tastiera da gaming. Purtroppo, il prezzo è decisamente elevato per entrare in possesso della Vulcan TKL Pro: €169,99. Avrei preferito una cifra maggiormente accessibile dati i precedenti prodotti dell’azienda e l’assenza del tastierino numerico, però, consideriamo anche che la qualità del prodotto è ineccepibile, di conseguenza questa cifra potrebbe essere giustificata. Inoltre, l’assenza del tastierino numerico permette agli utenti di affrontare diverse sessioni da gioco con una posizione più confortevole. Le dimensioni meno ingombranti permettono movimenti più ampi con il mouse, migliorando la precisione e non solo. Insomma, tanti sono i benefici della tastiera Vulcan TKL Pro in ambito competitivo e non solo, grazie anche ad una maggiore accessibilità dei comandi e una dimensione decisamente ridotta fanno si che quest’ultima sia un compagno affidabile e unico nelle vostre sessioni da gioco.

ROCCAT sembra aver fatto nuovamente centro con la Vulcan TKL Pro, una tastiera decisamente funzionale, resistete e molto precisa. La riduzione di dimensione rispetto alla sua controparte Vulcan TKL è decisamente azzeccata, utile soprattutto per chi non possiede troppo spazio sulla propria scrivania e vanta di numerose tecnologie come il sistema d’illuminazione AIMO. Il nuovo sistema Titan Switch Optical di ROCCAT ti garantisce la familiare sensazione dei tasti meccanici, ma con un livello di prestazioni senza precedenti, utile magari a chi si deve cimentare in titoli competitivi, dove il prodotto si è rivelato all’altezza delle nostre aspettative. Le uniche pecca che possiede la tastiera sono l’assenza dei tastierini numerici ed un prezzo decisamente alto, che potrebbe far storcere il naso ad alcuni. Ma la qualità del prodotto è palpabile, rivelandosi una delle tastiere da gaming più performanti e ottimali che siano presenti sul mercato. Se avete occasione di fare vostra la Vulcan TKL Pro, non esitate e procedete con l’acquisto, perché ne varrà la pena, fidatevi.