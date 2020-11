Bloodstained Ritual of the Night: verrà lanciato a dicembre per mobile

La versione mobile recentemente annunciata di Bloodstained: Ritual of the Night verrà lanciata per iOS tramite App Store e Android tramite Google Play a dicembre per $ 9,99 / € 10,99 / 1.220 yen, hanno annunciato l’ editore NetEase Games e lo sviluppatore ArtPlay. Sarà disponibile nelle Americhe, in Europa, in Giappone, nel sud-est asiatico, in Corea e altro ancora. Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale qui.

Di seguito una panoramica del titolo mobile :

Bloodstained: Ritual of the Night per iOS e Android offre tutta l’azione, il gameplay e i contenuti della sua console antenata senza compromessi sulla qualità visiva o sulla fedeltà del gameplay. Oltre a un’interfaccia utente revisionata e icone di frammento ridisegnate, la versione mobile include tutti i DLC per console che rendono questa versione l’edizione definitiva del gioco completa.



Con oltre 120 mob e boss unici, tutti con abilità speciali che i giocatori possono ottenere una volta sconfitti e che ti aspettano nel vasto castello gotico con le sue innumerevoli sfide e sorprese. Anche le 107 armi e le 23 abilità con le armi sono state adattate per consentire ai giocatori di personalizzare il proprio stile di combattimento, anche senza un controller. Bloodstained: Ritual of the Night presenta una mappa 2D che è stata perfettamente adattata per essere esplorata su dispositivi mobili, così come il familiare sistema shard-buff delle versioni per console e PC. Un altro punto a favore della versione mobile, che farà piacere ai fan, sono la musica gotica e i doppiatori originali del gioco, come Ami Koshimizu (Miriam) e Shusaku Shirakawa (Gebel). In futuro, la versione mobile del titolo avrà un nuovo personaggio giocabile, una modalità boss rush, modalità speedrun e tante novità.