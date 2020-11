Thor Love and Thunder: Kat Dennings non sarà nel film

Quando Thor Ragnarok è stato lanciato nel 2017, abbiamo sentito la mancanza di alcuni personaggi secondari dei due precedenti film di Thor. Uno dei membri del cast mancanti era Darcy Lewis interpretata da Kat Dennings, che era stata una fonte primaria di sollievo comico nei film precedenti. Entro la fine dell’anno, Dennings tornerà nel Marvel Cinematic Universe nella serie Wanda Vision di Disney +. Sfortunatamente, non sembra che non ci saranno più avventure nell’orbita del Dio del Tuono.

Entertainment Tonight ha recentemente incontrato Dennings prima della premiere di WandaVision. Naturalmente, non ha potuto rivelare molto sul suo ruolo nella serie in arrivo. Ma quando le è stato chiesto se apparirà in Thor: Love and Thunder, Dennings ha reso noti i suoi dubbi.

“No, ancora nessuna idea! Non credo di esserci dentro. Mi sento come se l’avessi già percepito. Quindi, letteralmente, la mia risposta è che non ne ho idea, ne ho ancora meno di prima.”



Il mese scorso, Chris Hemsworth ha detto che Thor Love and Thunder inizierà la produzione a gennaio. Quindi, se Taika Waititi avesse voluto includere Kat Dennings, probabilmente l’avrebbe già contattata. Indipendentemente da ciò, un personaggio che tornerà sicuramente è Natalie Portman nei panni di Jane Foster. Farà il suo debutto come il potente Thor nel film. E anche se non è coinvolta, Dennings è comunque entusiasta di guardare questa storia sullo schermo.

“Ho pensato che fosse geniale, la cosa più geniale che avessi mai sentito. Penso che sia così brillante. Voglio dire, [Portman], sai, è un’attrice rock star, può fare qualsiasi cosa. Come fan, sono solo entusiasta di guardarlo.”

Thor Love and Thunder dovrebbe arrivare al cinema l’11 febbraio 2022, vi terremo aggiornati!