Zac Efron sarà il protagonista di un nuovo survival thriller

La star di The Greatest Showman Zac Efron ha ufficialmente firmato per uno dei ruoli principali nel prossimo thriller di sopravvivenza del regista Anthony Hayes intitolato Gold. Oltre alla regia, Hayes è anche co-sceneggiatore e dovrebbe recitare nel progetto. Il regista, durante un’intervista, ha dichiarato:

“Questa è una storia emozionante, avvincente e tempestiva sull’avidità, l’umanità, chi siamo, cosa abbiamo fatto al mondo e dove stiamo andando se non stiamo attenti. Avere Zac Efron come mio protagonista in questo film è un dono assoluto e vedere cosa sta già creando è nulla al confronto di ciò che abbiamo visto prima da lui. Non vedo l’ora di consegnare questo film audace, viscerale e cinematografico al pubblico di tutto il mondo.”