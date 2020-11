Star Wars: la miniserie su Boba Fett inizia le riprese la prossima settimana

Secondo quanto riferito, Lucasfilm mira ad iniziare le riprese a metà novembre di una miniserie di Star Wars incentrata su Boba Fett. Secondo Deadline, lo spin-off di Boba Fett inizierà le riprese la prossima settimana, prima dell’inizio della produzione della terza stagione di The Mandalorian. I dettagli sono scarsi e il famoso film segreto Disney-Lucas non ha ancora confermato o annunciato piani per una serie di Boba Fett con protagonista Temuera Morrison.

Nella prima puntata della seconda stagione di The Mandalorian, “Chapter 9: The Marshal”, scritto e diretto dal creatore e showrunner Jon Favreau, il cacciatore di taglie corazzato Din Djarin (Pedro Pascal) recupera l’armatura danneggiata di Boba Fett recuperata dal maresciallo Cobb di Mos Pelgo Vanth (Timothy Olyphant).

L’episodio ambientato su Tatooine termina con Vanth che consegna la tuta in modo che Djarin possa restituire l’armatura alla sua casa ancestrale, mentre una figura oscura – che si è rivelato essere Fett – veglia, cinque anni dopo essere sopravvissuta al suo incontro con il divoratore di uomini Sarlaac.

Nel 2013, la Disney ha dichiarato i piani per un giovane prequel di Han Solo e uno spinoff separato con protagonista il temuto cacciatore di taglie Boba Fett, che ha perseguitato Solo nella trilogia originale di Star Wars. Alla regia del film senza titolo di Boba Fett è stato assegnato Josh Trank di Chronicle, ma il tormentato regista si è ritirato; James Mangold di Logan lo ha sostituito come sceneggiatore e regista.

Nell’ottobre 2018, poco dopo la scarsa performance al botteghino di Solo: A Star Wars Story, il secondo progetto cinematografico dopo il miliardo di incassi Rogue One: A Star Wars Story, Deadline aveva riferito che la Disney avesse lasciato il progetto su Boba Fett per concentrarsi su cose simili, nello specifico The Mandalorian, la cui serie alla fine è stata lanciata con grande clamore quando Disney + è stato rilasciato nel novembre 2019.

All’inizio di quest’anno, l’allora CEO della Disney Bob Iger ha detto che la priorità per Star Wars nei prossimi anni è la televisione. Durante una chiamata sui guadagni di febbraio, Iger ha dichiarato: