Razer: annunciati tappetini per mouse e custodie smartphone a tema Cyberpunk 2077

Razer ha da poco annunciato di aver aggiunto al proprio “arsenale” dei nuovi prodotti legati al marchio di Cyberpunk 2077: si tratta degli esclusivi design per Razer Arctech Pro e Gigantus V2. Il primo si riferisce alla line di cover per smartphone, il secondo ai tappetini per il mouse.

Qui sotto potete vedere le varianti, gialla con il logo del gioco e nera con il simbolo Samurai. L’azienda fa poi saper che su Razer Custom può essere personalizzato anche con il proprio nome. Lasciandovi al tweet qui sotto, vi ricordiamo che il titolo di CD Projekt RED sarà disponibile dal 10 dicembre 2020 su PC, Xbox One, PlayStation 4, Google Stadia e GeForce Now.

Adding to our arsenal of @CyberpunkGame gear, we’re excited to announce our exclusive Razer Arctech Pro and Gigantus V2 Cyberpunk 2077 designs. Built to keep you cool and provide you with street-smart precision so your enemies will never know what hit them. pic.twitter.com/4I6CMcrwh6

— R Λ Z Ξ R (@Razer) November 6, 2020