Pokémon Spada e Scudo: disponibile un nuovo Bundle insieme al Pass Espansione

The Pokémon Company e Nintendo hanno annunciato che a partire da oggi i bundle pack di Pokémon Spada e Scudo insieme al Pass Espansione sono disponibili presso i rivenditori autorizzati. Per chi non ha ancora incominciato la sua avventura nella regione di Galar, questi bundle pack comprendono gli stessi contenuti a cui si ha accesso acquistando separatamente una copia fisica o digitale di Pokémon Spada o Pokémon Scudo e il rispettivo Pass di espansione, ma su una singola scheda di gioco.

Gli Allenatori che acquisteranno i nuovi bundle pack riceveranno cento Poké Ball all’interno del gioco come dono speciale per l’acquisto, oltre ai codici per la Divisa Pikachu e la Divisa Eevee che in passato erano state offerte come doni speciali a coloro che avevano acquistato i giochi principali e i rispettivi Pass di espansione separatamente.

Ora i giocatori possono scoprire i nuovi Pokémon leggendari in Le Terre Innevate della Corona e far luce sulla storia del Pokémon leggendario Calyrex. Le leggende narrano di un Pokémon selvaggio che un tempo spadroneggiava sui Pokémon della Landa Corona. Molto spesso si scagliava furioso contro gli umani che sconfinavano nel suo territorio ferendo loro e i loro Pokémon. Ma un giorno apparve il Pokémon leggendario Calyrex, che sconfisse il violento Pokémon, stringendo con lui un legame e rendendolo il suo fido destriero.