K/DA: disponibile All Out, primo album del gruppo pop

Oggi le K/DA, il gruppo pop virtuale composto da personaggi del videogioco League of Legends, lanciano il loro primo album, ALL OUT, che contiene cinque brani. L’EP è stato scritto dalla rapper e cantautrice Bekuh Boom e prodotto, missato e masterizzato da Sebastien Najand, compositore di Riot Games. ALL OUT è ora disponibile gratuitamente su Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music e non solo. Qualche giorno fa vi avevamo parlato invece del singolo “More”.

Qui il comunicato stampa:

L’album è composto da singoli che rispecchiano le diverse personalità di ciascun membro del gruppo, offrendo ai fan un assaggio dello stile eclettico che caratterizza le K/DA. ALL OUT è ora disponibile gratuitamente su tutte le più note piattaforme di streaming.

“MORE”, il brano di punta di ALL OUT, è stato lanciato la settimana scorsa e ha ricevuto il plauso della critica. Il video musicale ha già oltre 23 milioni di visualizzazioni su YouTube ed è al primo posto nella classifica K-Pop di iTunes, al secondo in quella Pop, al quarto in quella delle Canzoni internazionali e al settimo in quella americana. Tra gli artisti che hanno collaborato al brano ci sono Madison Beer, SOYEON e MIYEON del gruppo femminile K-pop (G)I-DLE e Jaira Burns, che avevano già prodotto POP/STARS, a cui si sono unite Lexie Liu e Seraphine.

“THE BADDEST”, il singolo in anteprima di ALL OUT, è stato pubblicato in precedenza insieme al suo video musicale con testo. La formazione di artisti che lo ha prodotto include SOYEON e MIYEON delle (G)I-DLE, affiancate questa volta anche da Bea Miller e Wolftyla. “THE BADDEST” è arrivato in prima posizione nelle classifiche di vendite digitali mondiali di Billboard durante la settimana del 12 settembre, è stato riprodotto oltre 38 milioni di volte su Spotify e ha raggiunto oltre 27 milioni di visualizzazioni su YouTube dal lancio.

Lista dei brani di ALL OUT:

● “THE BADDEST”, con la collaborazione di SOYEON e MIYEON delle (G)I-DLE, Bea Miller, e Wolftyla

● “MORE”, con la collaborazione di Madison Beer, SOYEON e MIYEON delle (G)I-DLE, Jaira Burns, Lexie Liu e Seraphine

● “VILLAIN”, con la collaborazione di Madison Beer e Kim Petras

● “DRUM GO DUM” con la collaborazione di Aluna, Wolftyla, e Bekuh Boom

● “I’LL SHOW YOU” con la collaborazione dei membri delle TWICE JIHYO, NAYEON, SANA, e CHAEYOUNG, Bekuh Boom e Annika Wells

Nate ispirandosi al K-pop, le K/DA si sono evolute fino ad abbracciare delle sonorità pop più internazionali, creandosi un’identità musicale basata sui membri del gruppo, Ahri, Evelynn, Akali e Kai’Sa, invece che sulla voce di un singolo artista. I nomi che hanno lavorato a ALL OUT lo hanno fatto in veste di collaboratori, permettendo alle K/DA di avere una formazione più ampia di musicisti di grande talento che hanno contribuito al loro ritorno.

Le K/DA sono diventate famose in tutto il mondo nel 2018 e “POP/STARS”, il loro singolo di debutto, ha raggiunto la vetta delle classifiche di iTunes (#1 in quella K-Pop, e #2 in quella Pop), Billboard (#1 nella categoria World Digital) e oltre 170 milioni di riproduzioni in streaming. La collaborazione con SOYEON e MIYEON delle (G)I-DLE, Madison Beer e Jaira Burns ha raggiunto le 340 milioni di visualizzazioni fino a oggi, facendo delle K/DA il gruppo K-pop con il debutto di maggior successo nella storia di YouTube.