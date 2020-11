Loki: confermata la seconda stagione?

Nonostante Disney+ non abbia ancora rilasciato alcun trailer apprendiamo in queste ore che la serie Loki ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione, rivelando una presunta data per l’inizio della sua produzione. Intanto in Georgia, precisamente ad Atalanta, Tom Hiddleston è coinvolto nella lavorazione della prima stagione riguardo la quale non si conosce con chiarezza l’esito: il fenomeno pandemico, infatti, aveva costretto la produzione ad una pausa all’inizio del 2020; finora l’uscita della serie è prevista per la prossima primavera.

Nel momento in cui venne annunciata la serie fu rivelata la presenza di sei episodi ma, nello scorso maggio, una dichiarazione di Clark Gregg (star di Agents of S.H.I.E.L.D.) fa presumere che il numero di episodi si aggiri intorno ai dieci o addirittura dodici tuttavia non è presente alcuna conferma.

Nonostante i fan della Marvel Cinematic Universe non sappiano ancora cosa aspettarsi vi sono alcune anticipazioni riguardo il cast, che oltre Tom Hiddleston, vedrà Owen Wilson, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw e Saha Lane. Anche in merito alla trama le informazioni sono vaghe, per ora bisogna accontentarsi di una breve sinossi dello spettacolo:

“dopo aver rubato il Tesseract durane gli eventi di Avengers: Endgame, Loki lo usa per viaggiare nel tempo e alterare la storia umana”

Poco soddisfacente per noi fan che, per ora, non possiamo fare altro che nutrirci di rumors nell’attesa di comunicazioni ufficiali. Vi terremo aggiornati!