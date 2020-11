Marvel’s Spider-Man Remastered: svelati due nuovi costumi

Manca ormai poco all’uscita di PlayStation 5 (qui la nostra recensione della console next-gen nipponica) e Sony, assieme ad Insomniac Games, continua a sfornare nuovo materiale riguardo i propri titoli. Stavolta è il turno di Marvel’s Spider-Man Remastered, contenuta nella Ultimate Edition di Miles Morales.

Le nuove informazioni riugardano due nuovi costumi appositamente svelati da parte del publisher e dello sviluppatore. Questi sono l’ “Arachind Rider” e l’ “Armored Advanced” i quali saranno disponibili nella Remastered di Spider-Man ma non solo, visto che arriveranno anche nell’originale titolo per PS4.

Intanto, vi ricordiamo che il titolo arriverà con Miles Morales, il quale sarà disponibile dal 19 novembre in Italia come titolo di lancio per PlayStation 5. Infine, vi postiamo qui sotto una descrizione del titolo direttamente dal blog ufficiale di PlayStation e due immagini e per i nuovi costumi.