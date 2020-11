Assassin’s Creed Valhalla: nuovo video gameplay su Xbox Series X

Ubisoft è ormai prossima alla pubblicazione del nuovo capitolo della serie interamente dedicata agli Assassini, Assassin’s Creed Valhalla. Vista la data ormai imminente, è arrivata l’ora di sfornare più materiale possibile secondo il publisher e sviluppatore francese ed eccoci qui, ad ammirare un nuovo e fresco gameplay walkthrough del capitolo ambientato nel mondo vichingo che gira sulla console next-gen di casa Microsoft, Xbox Series X.

Nel video possiamo rivedere quanto già visto nel corso degli ultimi mesi. Vale a dire tutte quelle feature come la costruzione e la crescita dell’insediamento, le razzie a bordo delle longboat norrene, il combattimento crudo e sanguinoso tipico delle produzioni di questo stampo e tanto altro. Intanto, la stessa Ubisoft si prepara ad un nuovo evento. Mentre vi lasciamo al video in questione qui sotto, vi ricordiamo che Assassin’s Creed Valhalla sarà disponibile dal 10 novembre su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PC e PlayStation 5 dal 19 novembre.