Angelina Jolie madre di Peter Pan e Alice in Wonderland

Cosa succederebbe se Peter Pan e Alice fossero fratelli? Chiunque di voi si sia posto tale domanda ha una fervida immaginazione e, presto, avrà la risposta che desidera. È stato appena rilasciato il trailer di Come Away, ultimo film diretto da Brenda Chapman che grazie ad un cast stellare darà vita alla più fantastica delle avventure, sullo schermo vedremo infatti Angelina Jolie, David Oyelowo, Gugu Mbatha-Raw, e Anna Chancellor.

La trama e semplice, quotidiana: i diversi membri di una famiglia si trovano a dover affrontare un lutto difficilmente superabile; in questo scenario Angelina Jolie interpreterà Rose Littleton, madre di Peter Pan e Alice, il celeberrimo personaggio di Lewis Carroll. La reazione alla difficile situazione sarà differente per i due ragazzi: Alice tenderà a voler trascorrere tempo con sé stessa alla ricerca di fantastiche avventure nel Paese delle Meraviglie mentre, al contrario, il fratello Peter Pan si contornerà dei bimbi sperduti sull’Isola che non c’è. Ma allora se già conosciamo le storie perché guardare Come Away? Per ricordarci che ognuno di noi ha la sua Campanellino e che un buon rimedio alle nostre sventure può essere un utiizzo inusuale e salutare dell’immaginazione, forse un po’ sottovalutata.