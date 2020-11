Assassin’s Creed Valhalla: l’evento Odin’s Hootenanny in dettaglio

Come giù preannunciato qualche giorno fa, oggi si è tenuto uno streaming dedicato all’ennesima produzione targata Ubisoft in arrivo il 10 novembre. Stiamo parlando ovviamente di Assassin’s Creed Valhalla e, il nuovo evento chiamato Odin’s Hootenanny ci ha mostrato tanto del capitolo tanto atteso. Tra commentary con gli sviluppatori e tanto ed esclusivo gameplay sulla potente Xbox Series X di Microsoft, Valhalla mira a mantenere alta l’asticella dell’hype.

Si inizia con le Prove di Loki, il corvo che ci accompagnerà durante l’avventura. In generale, per racchiudere quello che si è visto nelle fasi iniziali dell’evento organizzato da Ubisoft in collaborazione con IGN, possiamo dire che tali figure hanno fatto entrare i fan, seppur in modo sicuramente più giocoso rispetto ai modi di fare per i quali i vichinghi sono conosciuti, nel mondo della cultura vichinga, mostrando loro alcune attività sottoforma di gioco.

Si passa, poi, al gameplay vero e proprio. Prima di tutto, possiamo osservare il protagonista Eivor attraversare una vibrante vallata, fino ad arrivare ad un Punto di Sincronizzazione, solito della saga degli Assassini. Dopo ciò, il viaggio rapido ci porta ad una missione del primo capitolo della storia. Ci è inoltre possibile osservare un minimo del parkour per il quale la serie è nota, rimanendo praticamente sulle stesse onde dei suoi due predecessori, Origins e Odyssey.

Il playthrough prosegue tra vari insediamenti, saltando molte parti per evitare spoiler riguardanti la storia principale. Arriva poi il momento dell’assalto ad una fortezza. Inizia con l’ariete per sfondare le porte, fino all’entrata dentro questa e il conseguente scontro con gli uomini schierati per la difesa. Il combattimento, già più volte sviscerato e quindi ormai conosciuto, prende vita sotto la luce del sole calante, mentre le forze alleate prendono terreno a suon di asce e scudi.

Dopo potremo osservare le azioni di creazione, o crafting, all’interno del titolo. Questo sarà utile a migliorare il nostro equipaggiamento, forgiarne di nuovo e altro. Ovviamente comprende sia armi che armature. Continuando, veniamo a conoscenza dei volti dei due doppiatori di Eivor, le versioni maschile e femminile, mentre scorrono altre sequenze di gameplay inedito in cui si cercherà di rapire un re inglese.

Si continua con ancora altro gameplay, stavolta cercando di “espugnare” una chiesa e razziarla. Spazio è poi stato concesso ad una battaglia tipica vichinga, qualcosa di molto vicino al moderno rapping, il Flyt. L’evento arriva quindi a conclusione ricordando che, infine, Assassin’s Creed Valhalla sarà disponibile per Xbox Series X e S, Xbox One, PlayStation 4, PC dal 10 novembre, per PlayStation 5 dal 19 novembre in Italia.