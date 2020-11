The Medium rimandato al prossimo anno

Purtroppo, anche Bloober Team rientra nei tanti team costretti a rimandare i propri titoli. Questa stagione non risparmia nemmeno The Medium, la quale sarebbe dovuta uscire il 10 dicembre, posticipata ora al 28 gennaio 2021.

Sarà disponibile per Xbox Series X, S e PC. Sulle console Microsoft lo troveremo sullo store ufficiale o dal day one su Xbox Game Pass. Su PC arriverà tramite Steam e sul catalogo di Xbox Game Pass. Qui sotto vi lasciamo al messaggio lasciato da Bloober Team. Inoltre, sapevate che il titolo è stato recentemente rifiutato in Australia?