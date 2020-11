100 Thieves acquista la slot Call of Duty League da Immortals Gaming Club

Activision Blizzard oggi confermerà che 100 Thieves è entrato nella Call of Duty League come LA Thieves, una vittoria significativa per il produttore di videogiochi che riporta una delle organizzazioni di gioco più popolari nello sport.

100 Thieves sta acquistando una slot da Immortals Gaming Club , che sta vendendo il suo franchise che aveva per OpTic Gaming LA I termini dell’accordo non vengono divulgati, ma la commissione di franchising originale che Optic ha accettato era di $ 25 milioni di dollari, e i dirigenti del settore hanno detto 100 Thieves potrebbero aver dovuto pagare un leggero sovrapprezzo per ottenere lo slot.

La notizia è una vittoria notevole per Activision Blizzard Esports, che ora ha una delle organizzazioni di gioco più popolari acquisita in una delle sue principali proprietà di Esport mentre cerca di farle crescere. Nel caso di FaZe Clan, ha acquisito il franchise di Atlanta, che ora è noto come Atlanta FaZe. Ha anche citato l’accordo triennale di $ 160 milioni sui diritti dei media con YouTube come qualcosa da cui 100 Thieves è rimasto colpito.