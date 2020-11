Spacelords: 4K e 60 fps su Xbox Series X e PS5

Il TPS free-to-play Spacelords, già disponibile su Steam, girerà a 60 fps e 4K sulle console next-gen PlayStaion 5 e Xbox Series X. A dirlo è direttamente MercurySteam, il quale ha anche dichiarato che arriverà tramite update gratuito.

Questo vuol dire che, tale titolo, non è un titolo nativo appositamente sviluppato per la next-gen ma sarà invece retrocompatibile, essendo uscito su PlayStation 4 e Xbox One. Ovviamente, tutti i file di salvataggio verranno potrati da una versione all’altra. Vi lasciamo alla descrizione del prodotto presa direttamente da Steam di Spacelords.