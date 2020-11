League of Legends Wild Rift è già nel mondo Esport

Bigetron Esports è un’organizzazione con sede in Indonesia. Ha già team in PUBG Mobile , Free Fire , Call of Duty: Mobile e Mobile Legends: Bang Bang . Wild Rift è già stato rilasciato in open beta per Android e iOS nel paese.

Noble, d’altra parte, ha firmato un roster con sede in India composto da ex giocatori professionisti di League of Legends e Dota 2 . Riot ha detto che il gioco uscirà in India nella primavera del 2021.

Non sorprende vedere organizzazioni che investono così presto in Wild Rift . League su PC è uno dei giochi di Esport più popolari, con milioni di spettatori e numerosi campionati in franchising in tutto il mondo. Riot ha sicuramente il potenziale per trasformare Wild Rift in un titolo di Esport altrettanto popolare. Finora, Riot non ha detto nulla su una scena di Esport per il gioco.

Riot Games Japan, tuttavia, ha confermato ieri che stava collaborando con l’operatore di telefonia mobile, NTT DoCoMo, per un torneo Wild Rift nel 2021. Maggiori dettagli su questo saranno rivelati in seguito.