Astralis Group e Userneeds entrano in partnership

L’organizzazione danese di Esport Astralis Group e la società di ricerche di mercato online Userneeds hanno stipulato una partnership strategica progettata per creare approfondimenti sul lavoro di Astralis con fan, sponsor e partner.

Userneeds assisterà come partner di analisi, con assistenza consulenziale in relazione alla comprensione, interpretazione e validazione strategica dei risultati.

La partnership tra i due offre ad Astralis Group una visione ancora più approfondita di ciò che guida la fedeltà dei fan e di come il marchio e le varie squadre sono percepiti tra i fan non solo in Danimarca, ma a livello internazionale.

Nikolaj Voulfsbach, Head of Analysis presso Userneeds ha commentato:

È interessante collaborare con un marchio così forte, il cui obiettivo strategico è profondamente radicato nelle intuizioni, e poiché un marchio comprende l’importanza della comprensione nel proprio approccio strategico al marchio Astralis e brand partner, ma in particolare la base di fan in continua crescita.

L’obiettivo è anche quello di aumentare il valore dei partner commerciali del Gruppo Astralis e rafforzare il posizionamento dei partner nel mercato e tra i sempre più numerosi fan del settore.

La partnership si basa sul lavoro strategico di Astralis Group e sul concetto e sull’approccio di Userneeds ‘U insights.

I dati vengono raccolti principalmente attraverso il database dei fan di Astralis, ma nei casi in cui è rilevante per la collaborazione congiunta, Userneeds fornisce i dati dai propri pannelli nei paesi nordici.

L’accordo fa seguito alla partnership di Astralis Group con la società di sponsorizzazione e analisi Cavea per un periodo non divulgato il mese scorso, poiché l’organizzazione continua ad espandere il proprio portafoglio commerciale.

Jakob Lund Kristensen, co-fondatore e CCO di Astralis Group ha aggiunto: