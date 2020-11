Ori and the Will of the Wisp ottimizzato per Xbox Series

Anche Ori and the Will of the Wisp arriverà sulla next-gen. Arriva proprio oggi infatti l’annuncio di Microsoft e del developer Moon Studio di un aggiornamento pensato proprio per ottimizzare il titolo per le console di nuova generazione della casa di Bill Gates, Xbox Series X e Xbox Series S.

Stando alle informazioni rilasciate, il nuovo aggiornamento prevede un notevole miglioramento grafico, con la versione per Series X che girerà in 4K a 120 frame per secondo, e quella per Series S in 1080p a 120 frame per secondo (garantendo però anche una seconda opzione in 4K e 60 frame per secondo). Entrambe le versioni godranno di tempi di caricamento velocissimi, di risposte istantanee agli imput. Entrambe le versioni saranno disponibili con Smart Delivery.

L’aggiornamento inoltre risolve alcuni bug e prevede dei miglioramenti su tutte le console della famiglia Xbox, come il Quick Access che sarà disponibile anche dal menu di pausa in-game, così come nuovi strumenti anche per la versione per PC, tra cui spicca un enorme miglioramento dell’audio.

Vi ricordiamo che Ori and the Will of the Wisp è attualmente disponibile su Xbox One, su Nintendo Switch, e su PC (via Steam e Microsoft Store). Se anche voi non vedete l’ora di vivere l’avventura onirica di questo straordinario metroidvania con la nuova grafica next-gen non vi resta che ottenere il nuovo aggiornamento!