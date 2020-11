PT: la demo horror di Kojima non sarà giocabile su PS5

La notizia colpirà tutti i fan del maestro dell’horror, Hideo Kojima, ma sembra proprio che PT, la famosa demo survival horror sviluppata da Kojima Productions e distribuita da Konami, non sarà giocabile sulla nuova console next-gen, di casa Sony, la PlayStation 5. La demo rimarrà disponibile soltanto su PlayStation 4.

Stando a un report di Polygon infatti, non solo non sarà possibile giocare alla famosa demo attraverso la backword compatibility (anche se inizialmente sembrava che lo sarebbe stata), ma sembra anche che i giocatori che già la possiedono sulle loro console current-gen non potranno trasferirla sul nuovo hardware.

Ma a chi bisogna dare la colpa per questo fatto estremamente deludente? Sembra che l’imputata principale sia Konami. Sony ha infatti dichiarato che la decisione di rendere PT non giocabile su PS5 sia stata “dell’editore”, il che, di fatto, lascerebbe puntare il dito proprio contro l’azienda giapponese. Il che non sarebbe una sorpresa, dal momento che Konami si rifiuta da anni persino di riconoscere l’esistenza dell’iconica demo, ed era arrivata persino a rimuoverla dallo store online di PlayStation 4.

Per cui, se siete dei fan accaniti di Hideo Kojima e del suo lavoro, e desiderate rigiocare PT (di cui Kojima stesso era tornato a parlare non troppo tempo fa) ancora qualche volta, farete meglio a tenere la vostra PlayStation 4 a portata di mano!