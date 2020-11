Mass Effect Legendary Edition: domani l’annuncio?

L’uscita di Mass Effect Legendary Edition, la versione rimasterizzata della celeberrima trilogia sviluppata da BioWare e pubblicata da Electronic Arts, è il segreto di Pulcinella dell’intera industria videoludica (il gioco, tra l’altro, è stato recentemente classificato in Corea), annunciata e sbandierata, per vie più o meno ufficiose, da mesi, sembra che finalmente sia pronta al suo annuncio ufficiale.

L’ennesimo rumor infatti sembra confermare che, in occasione dell’annunciata reunion del cast della trilogia in livestream ci sarà proprio l’annuncio ufficiale di Mass Effect Legendary Edition. A sostenerlo sono Tom Philipps di Eurogamer e Jeff Grubb di GameBeat, che sono stati i capofila dei numerosi rumor che hanno popolato i mesi passati.

La conferma definitiva starebbe, secondo i due giornalisti, nella recente presentazione tenuta da EA in occasione del trimestre finanziario, durante la quale il publisher ha confermato che presto verranno annunciati dei nuovi titoli per il 2021 tra i quali “un titolo EA Originals e uno rimasterizzato“. Impossibile dunque non pensare alla famosa trilogia di casa BioWare.

Mass Effect Legendary Edition, sempre secondo i rumors, sarebbe stata prevista per quest’anno, ma, come molti altri titoli, sarebbe stato ritardata poi al 2021. Per ulteriori notizie non ci resta che attendere domani: la reunion del cast ci dirà davvero tutta la verità?