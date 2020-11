Blood of Zeus: la parola ai creatori dell’anime Netflix

Una delle sfide più ardue quando si inizia a realizzare un nuovo anime, è certamente quella di trovare una materia originale da narrare. Di certo però Charley e Vlas Parlapanides, così come il regista Shaunt Nigoghossian non hanno avuto di questi problemi. Il loro Blood of Zeus, anime che ha recentemente fatto il suo debutto su Netflix, prodotto da Powerhouse Animation (lo stesso studio d’animazione che sta dietro proprio a un altro celebrato titolo anime del colosso dello streaming, come Castelvania), attinge a piene mani alla tradizione della mitologia greca, che, come si sa, è piena all’inverosimile di storie che rivaleggiano tranquillamente con quelle di qualsiasi anime in circolazione.

In una recente intervista i tre creatori dell’anime si sono aperti circa le difficoltà e le sfide di adattare una materia tanto complessa a un medium come quello del cartone animato giapponese, parlando anche di molti altri aspetti del loro lavoro e delle loro speranze per la seconda stagione dell’anime.

Blood of Zeus è un anime con tanta mitologia greca, qualcosa che in genere non si trova spesso. Quindi voglio chiedervi, cosa volevate portare per questo nuovo pubblico, che non era mai stato rappresentato prima?

Charley: Non saprei esattamente cosa… Ascolta, per noi questo è un sogno che si avvera. Abbiamo sempre amato il genere, e gli anime. So che c’è un po’ di dibattito sul fatto che questo si possa chiamare anime. Noi abbiamo sempre amato i disegni in 2D fatti a mano, sia che fossero giapponesi sia che fossero fatti qui. Per me la bellezza dell’animazione in 2D rispetto al 3D CGI è come il giorno rispetto alla notte. Per questo abbiamo sempre amato queste storie. E crediamo di vivere in un periodo in cui i supereroi dei fumetti dominano il panorama creativo. E per noi la mitologia greca è il linguaggio dei supereroi, perché è da qui che provengono tutti. Fondamentalmente la Marvel e la DC gli hanno solo messo dei mantelli, ma se guardi agli dèi olimpici, sono loro i supereroi originali, per cui la possibilità di unire le cose che abbiamo sempre amato, gli anime e la mitologia greca, è stata un sogno divenuto realtà. E ci siamo sentiti come benedetti. Ringraziamo Dio che Netflix stia producendo questo tipo di show, perché pensiamo che questa sia un’audience poco seguita. Crediamo che il fandom sia più grande di quanto pensino a Hollywood. Vald: E vorrei aggiungere, ci ricordiamo i nostri primi fumetti. Quando li abbiamo aperti, e come ci hanno fatto sentire, e come ti stupiscano, e quanto ti emozionino, tanto da non farti vedere l’ora di finirli. Volevamo inserire questo, quest’idea di portare vermanete le persone all’interno di un mondo, emozionandole e, spero, intrattenendole, e portandogli un po’ di quello stupore infantile. […] Parlando d’azione, Powerhouse è nota per le sue scene di violenza e spargimento di sangue, oltre che per i suoi standard nelle scene d’azione, ma questo ha delle conseguenze. Per cui, quando stavate creando tutto da zero, dallo script al prodotto finale, di cosa c’era bisogno per essere sicuri che tutte queste cose arrivassero?