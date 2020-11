My Hero Academia: nuova action figure per All Might

Se cercate di immaginare quale sia il personaggio più amato di My Hero Academia, il nome di All Might non può certo rimanere fuori dalla lista. Il primo mentore di Deku, colui che ha scelto un giovane ragazzino senza nessun potere per trasmettergli il suo leggendario Quirk, l’All for One, e donargli così la forza da sempre desiderata, è sicuramente uno dei personaggi preferiti dai fan.

Il mitico eroe, ora soltanto professore alla UA Academy, ha dovuto sostenere la sua dose di ferite e sofferenze durante la sua carriera, e il suo ultimo, spettacolare combattimento, nonostante si sia concluso con la vittoria, ha decretato la sua fine come pro-hero e simbolo di pace per l’umanità. Ormai All Might si può trasformare nella versione muscolosa e potente di se stesso per soli pochi secondi, e per questo ha scelto di smettere di combattere, limitandosi ad agire da insegnante per Izuku e i suoi compagni.

Tuttavia First 4 Figures, azienda produttrice di action figures, ha deciso di darci un colpo d’occhio della versione più potente di All Might, nel suo momento di massimo splendore, realizzandone un’action figures della Silver Age. Un vero e proprio pezzo da collezione per i fan più accaniti del manga creato dal genio di Kohei Horikoshi.

Vi ricordiamo che l’arrivo della quinta stagione di My Hero Academia è ormai questione di qualche mese soltanto: siete pronti al ritorno di Deku e dei suoi compagni, insieme all’amatissimo All Might?