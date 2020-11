Beastars: ecco il trailer della seconda stagione

L’esordio della seconda stagione di Beastars in Giappone è fissato per il gennaio 2021, e così Studio Orange ha deciso di regalare finalmente a tutti i fan un’anticipazione di ciò che li aspetta, condividendo il primo trailer ufficiale. Dunque dopo averci mostrato il poster, e le visual dei personaggi vecchi e nuovi che andremo a conoscere durante gli episodi, l’anime tratto dal manga di Paru Itagaki si svela ancora un po’.

Il manga si è appena concluso, così come tante altre opere che stanno facendo la storia, tra cui The Promised Neverland e Demon Slayer, ma la storia del lupo Legoshi, della coniglietta Haru e del loro improbabile e contrastato amore, deve vivere ancora i suoi momenti sullo schermo di tutti gli appassionati del mondo. Ioltre Itagaki ha rivelato di essere al lavoro su una nuova storia, Beast Complex, che esplorerà in modo più profondo l’universo narrativo del suo primo manga.

Beastars è tra i maggiori successi anime di Netflix, insieme a Baki, l’anime tratto dal manga del fratello di Itagaki, Keisuke. L’attesa per la seconda stagione è davvero alle stelle ormai. I fan di tutto il mondo non vedono l’ora di sapere cosa ne sarà dei loro beniamini. Non ci resta che continuare ad aspettare l’esordio mondiale della serie (che verosimilmente, sarà leggermente ritardato da Netflix rispetto all’uscita giapponese). Intanto godiamoci il primo trailer condiviso da Studio Orange.