Assassin’s Creed Valhalla: svelati i contenuti del primo update

Mancano pochissimi giorni all’arrivo dell’ultimo capitolo di casa Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla. L’azienda, per commemorare l’evento, ha deciso di svelare alcuni dettagli della prima patch che otterrà il gioco al day one, il 10 novembre.

Tra le varie key features non potevano di certi mancare i tempi di caricamento, nello specifico, quelli riguardanti le aree di gioco. Queste ultime verranno pre-ultimate, così che al passaggio da una zona all’altra non dovremmo attendere più di tanto. Nel caso in cui siate interessati a scoprire tutti i contenuti dell’update di Assassin’s Creed Valhalla, vi consigliamo di dare un’occhiata al post su Twitter dell’account dedicato all’opera interattiva.

The doors to Valhalla will soon be open.

Learn more about what you can expect from Assassin's Creed Valhalla's Day One Title Update:

✔️ The return of the Animus Database 🤩

✔️ Additional Language Packs

✔️ Game improvements

