Apex Legends Mobile potrebbe arrivare a ottobre 2021

Con la Stagione 7 alle porte, molti membri della community hanno ritrovato il loro amore per il celebre battle royale sviluppato da Respawn Entertainment e pubblicato da EA, Apex Legends. Tuttavia, pare che la versione mobile non arriverà prima di ottobre 2021.

La triste notizia arriva a seguito dell’annuncio del rinvio della data di uscita del port di Apex Legends per Nintendo Switch. Sebbene molti altri competitor abbiano già pubblicato la loro proposta per device handled, pare che i creatori del videogioco abbiano intenzione di ultimare il lavoro mobile una volta finito quello dedicato alla console della grande N, fissato per il prossimo anno.