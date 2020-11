ESL Pro League 2020: è record di visualizzazioni

Pare che per il noto organizzatore di tornei ESL il 2020 non sia stato poi così male. Infatti, la compagnia ha di recente rilasciato un report in cui è possibile notare un netto incremento di visualizzazioni durante la ESL Pro League 2020.

Addirittura, è stato registrato un picco di ben 500 mila spettatori collegati contemporaneamente per assistere ad un match di Counter-Strike Global Offensive. Ciò ha determinato un aumento di viewership del ben 129%, comparato allo scorso anno. Insomma, la stagione 12 della ESL Pro League ha consolidato record che saranno difficili da superare, ma di certo non è un’impresa impossibile se il trend continua ad essere così tanto in salita.