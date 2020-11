Marvel’s Avengers: Square Enix è sotto di 62 milioni

Quando Square Enix e Crystal Dynamics hanno scelto di realizzare un gioco tripla A ispirato ai supereroi della Marvel, era sembrato a tutti che il successo fosse assicurato. Marvel’s Avengers era nato sotto la migliore delle stelle, attesissimo e anticipatissimo, sull’onda del successo schiacciante, totalizzante del film Avengers Endgame.

Eppure, qualcosa non sembra stia andando per il verso giusto. Anche se il gioco sembrava infatti essere partito nel migliore dei modi, con vendite in linea con le previsioni e buone recensioni (qui la nostra), ben presto i giocatori hanno cominciato a disertare i server, rendendo sempre più difficile il matchmaking. Un allontanamento e una disaffezione da parte degli utenti che avevano costituito il primo campanello d’allarme, spingendo Crystal Dynamics a rassicurare la community che il titolo sarebbe stato migliorato, e che i giocatori sarebbero presto tornati.

Rassicurazioni che però sembrano essere venute meno, mano a mano che i nuovi DLC e poi le versioni next-gen, venivano rimandate al prossimo anno. E ora, nonostante l’annuncio della vendita di 2 milioni di copie digitali, arriva la notizia che Square Enix starebbe registrando una perdita più che consistente nel suo settore HD Games imputabile proprio alle prestazioni al di sotto delle aspettative di Marvel’s Avengers.

Stando a quanto riportato da David Gibson di Astris Advisory Japan KK, Square Enix avrebbe fatto registrare una perdita di circa 6.5 miliardi di yen (all’incirca 62 milioni di dollari). Pur senza entrare eccessivamente nei particolari, Gibson sostiene che queste cifre possono significare soltanto che Marvel’s Avengers abbia venduto soltanto 3 milioni di copie, a fronte di spese di sviluppo che avrebbero toccato la cifra di oltre 100 milioni di dollari. Anche se le cifre appariranno sicuramente più chiare quando verrà reso pubblico il verbale della conferenza.

Cifre che, purtroppo, non colgono di sorpresa, dati tutti i problemi vissuti dal titolo, e la completa assenza di notizie sulle vendite da parte di Square Enix sin dal lancio dello scorso settembre. Riuscirà Marvel’s Avengers a risollevarsi?

Square Enix – reported Yen6.5bn loss for HD Games driven by Marvel Avengers, would not say how many sold but that volumes were 60% of plan. Implies game cost over $100m to make but only sold 3m or so. Ouch

David Gibson (@gibbogame) November 6, 2020