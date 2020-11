Demon’s Souls: 12 minuti di preview dallo State of Play

Sony Interactive Entertainment ha deciso di andare all-in, pubblicando per i nugoli di fan in visibilio in giro per il mondo un video di presentazione lungo 12 minuti del remake di Demon’s Souls per PlayStation 5 in occasione dello State of Play. Il titolo sviluppato da Bluepoint Games in collaborazione proprio con Sony sarà tra i titoli esclusivi della nuova console next-gen della casa nipponica (è stata smentita, infatti, la versione per PC).

Il video costituisce un vero tuffo nel mondo di Demon’s Souls (intanto diamo un primo sguardo alla creazione del nostro personaggio), accompagnati dalla voce di Gavin Moore, direttore creativo di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios. Moore si concentra, principalmente, sull’esperienza offline: Sony infatti ha sempre dichiarato di voler lasciare che i giocatori esplorino da soli l’esperienza del multiplayer, sincrono e asincrono, dopo l’uscita del titolo.

Negli ultimi tempi sono state moltissime le indiscrezioni che si sono rincorse sul remake di casa Blupoint Games, in particolare concentrandosi sulle prestazioni grafiche che ci si attendono dall’adattamento alla next-gen. Ha fatto notizia, infatti, l’annuncio che il gioco non implementerà la tecnologia di ray tracing.

Demon’s Souls è atteso al lancio in Giappone, Stati Uniti, Canada, Messico, Corea del Sud, Australi e Nuova Zelanda, il 12 novembre, insieme alla nuova PlayStation 5, mentre nel resto del mondo arriverà il 19 novembre. Nel frattempo non ci resta che esplorare il mondo del remake di questo famoso RPG attraverso la voce di Gavin Moore nel video che trovate in fondo all’articolo.