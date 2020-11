Mass Effect Legendary Edition: annunciata ufficialmente

Da qualche tempo oramai si sapeva dell’esistenza della Mass Effect Legendary Edition, la versione rimasterizzata della celebre trilogia sviluppata da BioWare e pubblicata da Electronic Arts. Ieri vi avevamo fatto sapere che sarebbero arrivate news a riguardo, e così è stato. La Mass Effect Legendary Edition è stata annunciata ufficalmente per PlayStation 4, Xbox One e PC, con compatibilità futura e miglioramenti mirati per PlayStation 5 e Xbox Series. Verrà lanciata nella primavera del 2021.

Questa edizione include le versioni rimasterizzate di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3. Ogni gioco è stato migliorato per quanto riguarda texture, shader, modelli, effetti e caratteristiche tecniche, modernizzata l’esperienza di gioco, risoluzione “super nitida”, frame rate più veloci e miglioramenti visivi. Include tutti i contenuti di base per giocatore singolo e i contenuti scaricabili dai giochi originali, nonché armi promozionali, armature e pacchetti, tutti “rimasterizzati e ottimizzati per 4K ultra alta definizione”. Altre informazioni arriveranno nel 2021. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto.

Questo l’intero comunicato pubblicato sul blog BioWare:

È difficile mantenere un grande segreto (e abbiamo davvero faticato a mantenere questa sorpresa) ma ora è ufficiale: oggi abbiamo annunciato Mass Effect Legendary Edition! Abbiamo ascoltato (per anni!) Le vostre richieste per una rimasterizzazione di Mass Effect, quindi siamo felicissimi di rivelare finalmente che stiamo lavorando a un’edizione rimasterizzata della trilogia di Mass Effect.

Ormai da molti mesi, il nostro team di BioWare lavora duramente per aggiornare le texture, gli shader, i modelli, gli effetti e le caratteristiche tecniche di tre enormi giochi. Il nostro obiettivo non era rifare o reimmaginare i giochi originali, ma modernizzare l’esperienza in modo che i fan e i nuovi giocatori possano sperimentare il lavoro originale nella sua migliore forma possibile. È stato fantastico vedere le avventure del Comandante Shepard prendere nuova vita con una risoluzione super nitida, framerate più veloci e splendidi miglioramenti visivi. Come sviluppatori di giochi, speriamo sempre che i nostri giochi trascendano le loro piattaforme originali. Avere l’opportunità di rimasterizzare la trilogia significa che i frutti di un decennio del nostro lavoro continueranno a vivere e saranno vissuti meglio e più chiaramente che mai.

Mass Effect Legendary Edition includerà contenuti di base per giocatore singolo e DLC di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, oltre a armi promozionali, armature e pacchetti, tutti rimasterizzati e ottimizzati per 4K Ultra HD. Sarà disponibile nella primavera del 2021 per Xbox One, PlayStation 4 e PC, con compatibilità futura e miglioramenti mirati su Xbox Series X e PlayStation 5. Ulteriori informazioni in arrivo nel nuovo anno!

Nel frattempo qui a BioWare, un team di veterani ha lavorato duramente per immaginare il prossimo capitolo dell’universo di Mass Effect. Siamo nelle prime fasi del progetto e non possiamo ancora dire altro, ma non vediamo l’ora di condividere la nostra visione su dove andremo dopo.

Per me personalmente, Mass Effect rappresenta anni di lavoro e innumerevoli ricordi speciali, quindi ogni anno mi sento incredibilmente fortunato a celebrare N7 Day con giocatori di tutto il mondo. Grazie mille per averci sostenuto nel corso degli anni. Non vedo l’ora di continuare la nostra avventura insieme: rivisitare i nostri ricordi preferiti nell’universo di Mass Effect e crearne di nuovi!