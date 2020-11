Mass Effect: nuovo gioco in sviluppo da parte di un team di veterani

Poco fa vi abbiamo parlato dell’annuncio da parte di BioWare della Mass Effect Legendary Edition, versione rimasterizzata della celebre trilogia sviluppata che arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC, con compatibilità futura e miglioramenti mirati per PlayStation 5 e Xbox Series, durante la primavera del 2021. All’interno dello stesso comunicato, sul sito ufficiale del team, è stata annunciata anche un’altra importante novità; un team di veterani sta sviluppando un nuovo capitolo, ancora alle prime fasi del progetto, questo il passaggio:

Nel frattempo qui a BioWare, un team di veterani ha lavorato duramente per immaginare il prossimo capitolo dell’universo di Mass Effect. Siamo nelle prime fasi del progetto e non possiamo ancora dire altro, ma non vediamo l’ora di condividere la nostra visione su dove andremo successivamente.

Vedremo dunque cosa verrà comunicato prossimamente per quanto riguarda questo nuovo capitolo.