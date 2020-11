Planescape Torment: Un fan traduce il gioco in Giapponese

Per gli appassionati degli RPG su PC il nome Planescape: Torment non può che portare alla mente tanti bei ricordi.

Lo storico gioco di ruolo ambientato nell’universo di Dungeons and Dragons, dopo anni dal suo rilascio ufficiale, continua ad appassionare fan sia di vecchia data che giocatori più giovani che decidono di provare questa gemma su Steam e, a volte, molti di loro sono talmente appassionati da dedicare molto tempo per miglioare il titolo mediante Mod e quant’altro.



L’ultima novità riguardo Planetscape riguarda un’utente Giapponese che, dopo oltre 3000 ore di dedizione e impegno, è riuscito a tradurre l’intero titolo in giapponese.

L’opera è do dimensione mastodontica se si pensa alla quantità di dialoghi e di icone che sono state tradotte.

Prima di questa mod, il titolo era offerto solo Inglese, Francese, Tedesco, Coreano, Polacco e Ceco.

Se siete interessati potete scaricare la mod da qui e, chissà, magari a qualcuno di voi verrà in mente di tradurre il gioco in Italiano.