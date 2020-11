Esplorazioni Pokemon: una visual anticipa il ritorno di Mewtwo

Tra i Pokemon più amati e (diciamocelo sinceramente) desiderati della ormai leggendaria prima generazione è impossibile non citare Mewtwo, l’esperimento di clonazione compiuto da un gruppo di scienziati per tentare di replicare le caratteristiche e i poteri del rarissimo Mew. Ora sembra che la serie di Esplorazioni Pokemon sia pronta a riportare in scena questo assoluto fan favourite.

A confermarlo è una visual di anticipazione del prossimo episodio (che potrete sbirciare in fondo all’articolo), che ci mostra i protagonisti e, proprio sullo sfondo, il clone di Mew. La serie di Esplorazioni Pokemon si trova adesso nel bel mezzo dell’arco narrativo Darkest Day, ispirato alla trama dei videogiochi Pokemon Spada e Pokemon Scudo e ambientato nella nuovissima regione di Galar. Qui Ash e il suo nuovo amico Goh hanno potuto incontrare alcuni straordinari Pokemon leggendari.

Non sarebbe comunque la prima volta che la serie riporta sullo schermo un amatissimo Pokemon di prima generazione. Recentemente infatti avevamo potuto apprezzare uno scontro tra Goh e Zapdos, uno dei Tre Pokemon Leggendari di Kanto (assieme a Moltres e Articuno) il cui ritorno era stato anticipato da lungo tempo nella opening dell’anime.

Esplorazioni Pokemon, che in Italia va in onda sul canale televisivo K2, sta riscuotendo un grande successo e sta concedendo ad Ash un meritato momento di gloria dopo la lungamente attesa vittoria nel Torneo Pokemon. Il nostro eore si è lasciato Alola alle spalle e sta viaggiando attraverso tutto il mondo con il nuovo amico Goh, che, proprio in seguito a un incontro con Mew, ha iniziato a coltivare il sogno di catturare tutti i Pokemon più rari. Chissà come si sentirà il giovane trovandosi di fronte Mewtwo, il temuto clone del Pokemon più raro di tutti.

Anche voi non vedete l’ora di scoprire quale sarà il ruolo di Mewtwo nella serie? Continuate a seguirci per avere tutti gli aggiornamenti.