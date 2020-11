One Piece: ecco la nuova action figure di Barbabianca

Tanto il manga quanto l’anime di One Piece hanno cominciato ad avventurarsi nella saga di Wano, una delle più attese dai fan dell’opera di Eiichiro Oda, perché sembra che finalmente molti misteri cominceranno a venire a galla. Eppure il maestro non è riuscito a resistere alla tentazione di stuzzicare i fan, adombando un grande flashback in cui si parlerà della giovinezza di alcuni dei pirati più potenti dell’universo narrativo di One Piece.

Quando Oda ha infatti parlato per la prima volta dei Pirati Rocks, una ciurma pirata irresistibile costituita da alcune vecchie conoscenze dei fan tra cui Shiki il Leone d’Oro, Kaido, Big Mom e Barbabianca, sotto il comando del carismatico e potentissimo Rocks D. Xebec, tutti hanno cominciato a chiedersi di che cosa potessero essere davvero capaci questi temibili pirati.

E proprio agli anni giovanili di Edward Newgate, meglio noto come Barbabianca, uno dei Quattro Imperatori e soprattutto uno dei personaggi più amati di One Piece, è dedicata la nuova action figure dell’azienda Banpresto, che è stata mostrata proprio oggi su Twitter.

Se è vero che la morte di Barbabianca è stata assolutamente uno dei momenti di maggior impatto dell’intero manga e anime, tutti gli amanti del personaggio non potranno non desiderare questa nuova statuetta che rende omaggio al famoso pirata quando ancora doveva trovare la sua strada. Un tributo doveroso, proprio durante l’arco narrativo nel quale abbiamo scoperto di più sul passato di alcuni personaggi cruciali, come appunto Edward Newgate.

One Piece è tra i fenomeni del fumetto e dell’animazione giapponese più longevi di sempre: mentre il manga corre a spron battuto verso il suo capitolo numero 1000, l’anime ha recentemente festeggiato i 21 anni dalla prima messa in onda. E il maestro Oda (salute permettendo) non ha intenzione di fermarsi. Nelle speranze dell’autore infatti ci sarebbe comunque l’idea di concludere la narrazione entro 5 anni.

E dopo? Nessuno lo sa. Oda potrebbe persino decidere di ritirarsi, dopo aver firmato un’opera che rimarrà indubbiamente nella storia. Intanto però, godiamoci questa bellissima e curatissima action figure di Barbabianca da giovane!