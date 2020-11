Watch Dogs Complete Edition classificato per next-gen

A quanto pare, Ubisoft non ha intenzione di fermarsi con il recentemente pubblicato Watch Dogs Legion. Infatti, nelle ultime ore, la sezione sul sito dell’ESRB dedicata a Watch Dogs Complete Edition, attualmente solo disponibile per current-gen e PC, è stata aggiornata inserendo la classificazione per PlayStation 5 e Xbox Series X.

Ubisoft comunque, non ha ancora annunciato ufficialmente nulla a riguardo del titolo in questione ma, generalmente, quello che appare sui siti vari di classificazione, viene preso per buono. Qualora dovesse essere vero, i giocatori potranno metter mani sul primo capitolo della saga con protagonista Aiden Pierce.

Watch Dogs Complete Edition sta quindi probabilmente per arrivare sulla next-gen ma, prima d’allora, Watch Dogs Legion è sicuramente il protagonista di queste settimane, in arrivo anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, S. Se foste ancora indecisi sull’acquisto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione.