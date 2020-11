Google Foto fornisce ora anche una funzione di Editing

Da oggi, l’app Google Foto non è più solo un’app per la gestione delle foto, ma permette anche di effetturare degli editing con diverse funzioni e, una di queste, si chiama Color Pop, che consente di mantenere il soggetto principale a colori e trasformare lo sfondo in bianco e nero. Sfortunatamente, se si utilizza la funzione senza effettuare l’abbonamento a Google One, saranno presenti dei Watermark.

Non sappiamo quali altre funzioni saranno disponibili in futuro ma, un leaker, ha mostrato che, all’interno del codice dell’applicazione, sono presenti dei riferimenti a possibili filtri, tra i quali spiccano: Afterglow, Airy, Ember, Luminous, Radiant e Stormy; Dai nomi possiamo evincere che, probabilmente, si tratta di filtri per il cielo.