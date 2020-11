Le finali di Free Fire League raggiungono un milione di spettatori

La posta in gioco era alta in questo evento. Oltre al montepremi di $ 46.500 (secondo Liquipedia ), le finali hanno concesso slot di qualificazione alle $ 300.000 Free Fire Continental Series (FFCS) Americas 2020, che inizieranno alla fine di questo mese. Le prime quattro squadre si sono qualificate direttamente per la Continental Series, mentre le squadre dal quinto al decimo posto sono arrivate ai play-in.

Per questo motivo, un numero enorme di persone si è sintonizzato per guardare l’evento online. Le finali hanno raggiunto il picco di oltre 1,2 milioni di spettatori, secondo Esports Charts . Questo picco è stato raggiunto nella prima partita delle finali. Il pubblico medio per le finali è stato di circa 840.000 persone.

Free Fire non è estraneo a un numero così elevato di spettatori. L’anno scorso, le Free Fire World Series 2019 a Rio, in Brasile, hanno infranto i record e, secondo quanto riferito, hanno raggiunto il picco di oltre due milioni di spettatori. L’evento di un giorno al Barra Olympic Park ha avuto uno spettatore medio di 1,2 milioni di persone, secondo Esports Charts , oltre a migliaia di persone che lo hanno guardato in diretta dallo stadio.

Ignis Esports è emersa oggi come la vincitrice delle finali della Free Fire League 2020 Clausura con 125 punti. Ecco la classifica generale:

Ignis Esports: 125 punti (Continental Series) Arctic Gaming MX: 124 punti (Continental Series) Team Aze: 122 punti (Continental Series) Savage Esports: 110 punti (Continental Series) God Esports: 103 punti (Play-in) Naguara Team: 100 punti (Play-in) Gods Plan: 84 punti (Play-in) Top Hard Esports: 83 punti (Play-in) Malvinas Gaming: 81 punti (Play-in) Wild Esports: 69 punti (Play-in) Gillette Infinity E .: 43 punti Furious Gaming: 32 punti

La Free Fire Continental Series 2020 Americas si giocherà online il 21 e 28 novembre. I play-in si svolgeranno il 21 novembre con le prime quattro squadre che si qualificheranno per l’evento principale il 28 novembre.