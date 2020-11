Dallas Fuel aggiunge Fearless al suo roster

Fuel ha annunciato che Lee “Fearless” Eui-seok si sarebbe unito alla squadra per la stagione 2021 della Overwatch League. Dallas lo ha acquisito dagli Shanghai Dragons. Questo dà al Dallas Fuel un elenco completo di sei giocatori con cui lavorare durante la bassa stagione.

Nel 2020, Fearless è stata una parte fondamentale del successo dello Shanghai Dragon, aiutandoli a portarli a un record di 27-2 nella stagione regolare e un posto nel girone delle finali. Mentre Shanghai non è stata all’altezza delle finali, la scorsa stagione è stata considerata un successo per la squadra e una vittoria personale per Fearless. Ha anche fatto parte degli Shanghai Dragons nel 2018, quando la squadra è andata 0-40 durante la stagione inaugurale della Overwatch League.

Prima di completare il suo arco di redenzione della Overwatch League, Fearless ha giocato il carro armato principale per Element Mystic in Overwatch Contenders Korea. Il capo allenatore dei Dallas Fuel Yon “Rush” Hee-won sta costruendo una vera e propria riunione Element Mystic per la stagione 2021, portando con sé ex giocatori EM come DPS Kim “SP9RK1E” Young-han e il supporto flessibile Kim “Rapel” Jun-geun .