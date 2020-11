Indie Live Expo II: annunciati tutti i premi!

L’Indie Live Expo II si è appena concluso, regalando una lunga serie di premi destinati ai migliori titoli del panorama videoludico indie internazionale. L’evento, annunciato al termine dell’Indie Live Expo 2020 che si era tenuto lo scorso giugno, ospitato dall’azienda giapponese Ryu’s Office, si è tenuto in forma digitale, a causa delle ben note restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19.

Durante il livestream dell’evento sono stati annunciati i migliori giochi indipendenti che si sono guadagnati i loro riconoscimenti nella prima edizione degli Indie Live Expo Awards:

Il Gran Premio, assegnato scegliendo tra tutti i titoli candidati in ogni categoria, è andato ad Hades, di Supergiant Games, per la sua capacità di favorire l’amicizia come unico sentimento in grado di superare le divisioni e per il suo spirito di “creatività libera”. Il premio per la rappresentazione della cultura locale è invece stato assegnato a Chinise Parents di Coconut Island, che ha avuto ragione di concorrenti come A Space for the Unbound Prologue, Mount & Blade II: Bannerlord e Through the Darkest of Times. Due vincitori invece nella categoria per il miglior “game feel”: oltre ad Hades è stato premiato infatti Lonely Mountains: Downhill di Thunderful Publishing e Megagon Industries. Tra i nominati c’erano anche Risk of Rain 2 e Jet Lancer. Il premio per la migliore colonna sonora dell’anno è andato a Not for Broadcast di tinyGames e NotGames, che a battuto concorrenti come Fulfillment, Plague Inc.: Evolved e Through the Darkest of Time. Helltaker di Vanripper si è invece aggiudicato il premio per il miglior personaggio sopravanzando Fall Guys, Little Witch Nobeta e Necrobarista. Craftopia di Pocket Pair è stato invece premiato come gioco più stream-friendly, e cioè il miglior gioco in grado di intrattenere con le sue modalità multiplayer e co-op. Tra gli sconfitti in questa categoria Fall Guys, GTFO e Deep Rock Galactic. Infine, il premio Regole del Gioco è andato a 5D Chess with Multiverse Time Travel di Conor Petersen e Thunkspace, che ha battuto BPM: Bullets Per Minute, Pilgrims e The Pedestrian.

A margine dell’evento inoltre, Ryu’s Office ha annunciato che terrà anche la terza edizione dell’iniziativa, l’Indie Live Expo III, nel 2021. Per tutte le informazioni date un’occhiata al trailer qui in fondo all’articolo!