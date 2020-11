Yakuza Like a Dragon: la versione per Xbox Series rimandata in Giappone

Che Yakuza Like a Dragon sia uno dei titoli in arrivo più carichi di aspettative (ben riposte, secondo la nostra recensione) non è certo un segreto, e, con il debutto previsto fra soli due giorni, i fan non vedranno ormai l’ora di mettere le mani sul nuovo titolo di SEGA dedicato alla malavita giapponese. Il videogioco, in Giappone, è disponibile in realtà dall’inizio dell’anno, con il titolo di Yakuza 7, ma ora, con un ironico colpo di scena, sembra che i giocatori giapponesi che sceglieranno Xbox Series X o Series S come propria console next-gen dovranno aspettare per averlo.

Secondo un report di GameWatch infatti, Microsoft Japan avrebbe annunciato di aver rimandato a data da destinarsi il lancio di Yakuza Like a Dragon per le sue console next-gen nella terra del Sol Levante. E il mistero di infittisce ancora di più: contattata sulla vicenda, SEGA, editore del gioco, ha risposto di non aver mai effettivamente annunciato una data d’uscita per quella specifica versione del titolo in terra nipponica.

La questione riguarderebbe comunque soltanto il Giappone: sembra che le versioni per Series X e Series S infatti siano già presenti sul mercato occidentale, e che funzionino anche. Un mistero che comunque è soltanto l’ultimo a circondare il titolo di SEGA e Ryu Ga Gotogu Studio. Un primo grande pasticcio aveva infatti riguardato l’esistenza di una versione per PlayStation 5, a lungo assente da tutto il marketing e le pubblicità occidentali, per poi comparire magicamente, ma con l’uscita prevista il 2 marzo 2021, a quasi cinque mesi di distanza dalle altre. Una situazione come minimo strana.

Vi ricordiamo che Yakuza Like a Dragon uscirà il 10 novembre per PlayStation 4, Xbox One, PC e (almeno fuori dal Giappone) Xbox Series X e S. Per tutti gli ulteriori aggiornamenti continuate a seguirci!