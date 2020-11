Demon’s Souls avrà il doppiaggio giapponese

Tramite un post rilasciato dal blog ufficiale PlayStation giapponese è stato svelato che Demon’s Souls, a breve disponibile come titolo di lancio per PlayStation 5, conterrà il “voice acting”, nonché doppiaggio della lingua giapponese. Tale sarà un’aggiunta sicuramente molto ben accetta tra i fan.

Il cast sarà costituito da Saori Hayami per la Maiden in Black, Ryoko Shirashi per Monumental, Katsuhisa Hoki per Old King Allant, Fumiko Orikasa per Maiden Astraea, Tatsuhisa Suzuki interpreta Ostrava of Boletaria e infine, Ken Narita sarà la voce del Crestfallen Warrior.

Inoltre, ieri è stato rilasciato un nuovo State of Play da parte di Sony interamente dedicato al titolo originario di FromSoftware e riscritto da zero dalla Bluepoint Games. Tanto è stato detto durante il walkthrough, come potete vedere qui.

Infine, vi ricordiamo che Demon’s Souls è in arrivo il 12 novembre (19 in Italia) come titolo di lancio per PlayStation 5. Potete trovare una recensione della console tra le nostre pagine, correte a leggerla!