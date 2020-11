Dragonball: registrato nuovo sito per un progetto segreto

L’anime di Dragoball è andato in pausa ormai anni fa, con la conclusione dell’arco narrativo del Torneo del Potere, che aveva visto Goku e i guerrieri dell’Universo 7 affrontare alcuni dei più grandi combattendi degli altri Universi, nella competizione di arti marziali più grande di sempre. Da quel momento Toho Animation ha messo in pausa i progetti di altri adattamenti animati, visto anche il successo che il manga di Dragonball Super continuava e continua a riscuotere.

Giunti però quasi alla conclusione dell’arco narrativo del Prigioniero della Pattuglia Galattica, che ha trovato in Moro uno dei migliori villain di sempre nell’universo narrativo nato dalla matita di Akira Toriyama e continuato da Toyotaro, complice forse anche il dato relativo al leggero calo degli introiti vissuto dal franchise nell’ultimo anno, recentemente sono stati aperti due nuovi domini internet dedicati alla saga che sembrano preludere a un progetto ancora top secret.

Registrati come Dragonball Original, i nuovi siti non danno ancora nessun tipo di informazione relativa alla natura di questo progetto segreto, e per questo la fantasia dei fan si è già scatenata nelle ipotesi più varie, al centro delle quali c’è sicuramente la possibilità di una nuova serie animata ispirata agli ultimi eventi del manga. Complice infatti un Jump Anime Festa (appuntamento tradizionalmente dedicato alla presentazione di nuovi anime e alla condivisione di notizie sui più grandi franchise) che nel 2020 arriverà proprio negli ultimi mesi dell’anno, molti stanno cominciando a credere che questa potrebbe essere l’occasione ideale per annunciare un ritorno dell’anime di Dragonball.

Vi ricordiamo che l’unico anime del franchise al momento è la serie spin-off Super Dragonball Heroes, che sta esplorando gli incontri tra i combattenti Z e le loro controparti dello Xeno-verse. Per tutte le nuove informazioni sulla serie, continuate a seguirci!

2 new dragon ball domains have been updated recently.https://t.co/dAAML1Z9cchttps://t.co/m1IOEXikTV

First one is registered by Shueisha & second by Hiroshi Saito (Suuri Keikaku Co. Ltd). Let’s see what happens with these domains.

(Thanks to @SaikyoDevin for 2nd domain news). pic.twitter.com/TLsDih8dSk

— Dragon Ball Hype. (@DbsHype) November 7, 2020