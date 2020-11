The Witcher 2: riprese ferme a causa del Covid

La produzione di The Witcher 2, seconda stagione dell’acclamata serie tv Netflix ispirata ai ai romanzi di Andrzej Sapkowski (oltre che videogiochi di CD Projekt RED) con protagonista Henry Cavill (che proprio recentemente aveva svelato qualche dettaglio sulle riprese), si sta dimostrando davvero travagliata. Infatti, stando a un report di Deadline, Netflix avrebbe fermato le riprese della serie nel Regno Unito per via di quattro test di membri del cast e dello staff risultati positivi al Covid-19.

In seguito alle positività riscontrate, una nuova serie di test verrà condotta su tutti i membri del cast, e le riprese agli Arborfield Studios di Londra verranno riprese soltanto quando sarà assolutamente sicuro procedere. Ad ogni modo, Netflix ha confermato che le quattro positività non provengono da membri del main cast.

Si tratta della seconda volta che le riprese di The Witcher 2 vengono bloccate a causa della pandemia: la prima era stata lo scorso marzo, quando la positività di un attore del main cast aveva fermato i lavori della serie. Uno stop che si era poi protratto fino ad agosto per via del lockdown indetto nel Regno Unito. Per questo motivo le riprese sono state riprogrammate, e questo ha condotto anche all’addio alla serie di Thue Rasmussen, l’attore che interpretava il ruolo di Eskel (che sarà sostituito da Basil Eidenbez).

Queste difficoltà non sembrano comunque aver fermato i piani di Netflix per lo show: il gigante dello streaming non solo ha confermato la terza stagione, ma ha anche annunciato l’arrivo di Kim Bodnia per interpretare il ruolo di Vesemir (un personaggio che comprarirà anche nella serie animata The Witcher: Nightmare of the Wolf).

The Witcher è stata certamente tra le serie tv rivelazione del 2019, riscuotendo un successo straordinario che ha avuto dei riflessi anche sulla saga letteraria: l’editore dei romanzi ha recentemente annunciato di essere pronto a una ristampa di ben 500.000 copie del primo volume della saga per accontentare la domanda enormemente aumentata. E anche i giochi ne hanno giovato: al lancio della serie infatti The Witcher 3 Wild Hunt ha avuto ben 100.000 giocatori su Steam, più di quanti ne avesse contati alla data del lancio.

